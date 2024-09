[Preview] Lost Eidolons: Veil of the Witch – Strategische variatie

Op gamescom hebben we spellen in alle soorten en maten gezien, maar tactische RPG’s zijn toch een van mijn zwaktes. Het kwam dan ook perfect uit dat we langsgingen bij ontwikkelaar en uitgever Ocean Drive Studio. Hier namen we een kijkje bij hun aankomende roguelike turn-based TRPG Lost Eidolons: Veil of the Witch. Deze game is een spin-off van de game Lost Eidolons die twee jaar geleden voor het eerst op de pc verscheen. Maar ten opzichte van deze eerste game, heeft Veil of the Witch al een groot pluspunt. Deze komt namelijk ook uit op de Switch! Lees hier wat onze indrukken waren in deze Lost Eidolons: Veil of the Witch-preview.

Niet bekend met turn-based TRPG’s? In deze tactische spellen speel je vaak op een grid waarbij elk wezen één of meerdere vakjes inneemt. Het doel kan per level verschillend zijn, maar vaak komt het erop neer dat je je tegenstanders uit de weg moet ruimen. Het liefste terwijl je eigen team ongeschonden blijft. Je moet echter goed vooruitdenken. Per beurt heb je meestal een beperkt aantal vakjes dat je kunt bewegen en uiteraard kan aanvallen ook niet onbeperkt. En naast het plannen van je eigen beurt, moet je ook alvast rekening houden met wat je tegenstanders gaan doen! Roguelikes zijn games waarbij je vaak korte sessies speelt die erg van elkaar kunnen verschillen. Bijvoorbeeld omdat je elke keer andere vaardigheden of routes kunt kiezen.

Switch-proof

Hoewel voor de officiële release eerst nog een early access op Steam gepland staat, kon ik Veil of the Witch al spelen op de Switch. Ik vind dit zelf altijd een goed teken, omdat je dan weet dat handheld-besturing al vroeg in de ontwikkeling is meegenomen. Het kan lastig zijn om pc-menu’s en besturingen te vertalen naar de Switch, maar in de korte tijd dat ik op de Nintendo-handheld speelde, voelde het nergens ongemakkelijk. Om de game beter te kunnen bespreken, ben ik uiteindelijk toch naar de pc-demo overgestapt. Maar dat was zeker niet uit noodzaak. Ik hoorde dat de keuze voor een spin-off in plaats van een geheel nieuwe game deels lag bij het feit dat de wereld van Lost Eidolons nog veel te bieden had. Door voor een spin-off te kiezen kon daarnaast makkelijker worden geëxperimenteerd met feedback op het eerste deel.

In Veil of the Witch speel je (tenzij je de naam wijzigt) Ashe, die afhankelijk van jouw voorkeur een mannelijk of vrouwelijk voorkomen heeft. Maar daar is dan ook alles mee gezegd, want Ashe kampt met een opvallend probleem: geheugenverlies. Er verschijnt een mysterieuze vrouw die je aanwijst als haar ‘champion’. En voordat je met je ogen kunt knipperen, word je wakker als schipbreukeling op een strand. Rustig op adem komen is er echter niet bij, want hier word je belaagd door ondode soldaten. Maar dat hoef je gelukkig niet alleen te doorstaan. Evie, die naast genezende krachten ook met wapens kan omgaan, slaat samen met jou deze aanval af. Zij is de eerste van acht groepsgenoten die je leert kennen, en die elk met een eigen reden op dit door ondoden geplaagde eiland te vinden zijn. Maar wie ben jij? En wat speelt er achter de bovennatuurlijke gebeurtenissen op dit eiland?

Gameplay

In de game kun je met een party van in totaal vijf personen op pad, jijzelf daarbij inbegrepen. En zodra je een voet buiten de deur zet, worden al snel de roguelike-elementen zichtbaar. Ik kwam bijvoorbeeld meteen een kraai tegen die me liet kiezen uit verschillende vaardigheden waarvan ik tijdens de sessie kon profiteren. Ga je echter dood, dan verlies je deze upgrades weer. Om een beeld te schetsen: er schijnen meer dan 30 van deze upgrades te zijn en het is willekeurig welke je per keer te zien krijgt. Je kunt je dus voorstellen dat dit voor gevarieerde strategieën zorgt. Hoewel er nog meer elementen zijn die per sessie kunnen veranderen, vond ik het ook leuk om te horen dat sommige bonussen permanent zijn. Hierdoor blijf je wel altijd klimmen naar het einddoel.

Zoals het een goede TRPG betaamt, hebben je groepsgenoten verschillende vaardigheden én wapens. Vooral dit laatste gaf snel een leuke twist aan de gameplay. Sommige vijanden zijn namelijk groter en sterker dan de rest. Maar niet gevreesd, deze hebben namelijk ook kenmerkende zwaktes. Op vakjes rondom deze wezens staat aangegeven op welke plekken ze zwakker zijn voor bepaalde wapens zoals speren of bogen. Maar zodra je ze hier raakt, draaien ze wel de kant van hun aanvaller op. Je moet dus goed vooruitdenken om ervoor te zorgen dat je ze tijdens je beurt op zoveel mogelijk zwakke plekken raakt. En te combo’en voor extra damage! Het puzzelen tussen de twee wapens die elk personage bij zich draagt, hun bereik en hun positionering gaf heel veel voldoening. Dit zorgde ervoor dat de levels, die vanwege het roguelike-karakter wat kleiner zijn, niet simpel werden.

Details

Naast de gameplay zijn er nog andere dingen om naar uit te kijken. Zo wordt de soundtrack van Veil of the Witch verzorgd door Clark Aboud, die ook de muziek van de Lost Eidolons heeft gedaan. Roguelike-fans kunnen Aboud wellicht ook kennen van Slay the Spire, waar hij eveneens sterk werk heeft geleverd. En hoewel er nog geen releasedatum gepland staat, kunnen Steam-gebruikers eind dit jaar deelnemen aan de early access launch. Ocean Drive wil de feedback naar aanleiding van de early access verwerken in de uiteindelijke versie, die volgens de huidige planning maximaal een jaar later uit moet komen.

Alle elementen van een roguelike zijn lastig te vangen in een demo. Maar wat ik tot nu toe zag in de Lost Eidolons: Veil of the Witch-preview maakt me wel nieuwsgierig. De variaties die je in een playthrough kan aanbrengen, kunnen inderdaad best eens de manier zijn om ook korte TRPG-sessies boeiend te houden. Ik kijk ernaar uit te experimenteren met alle vaardigheden, wapens, speciale upgrades en groepsgenoten. Zodra er nieuws is over de Switch-versie, houden we jullie uiteraard op de hoogte!

