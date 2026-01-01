Metroid Prime 4’s plek in de Metroid tijdlijn onthuld

Mocht jij een echte fan zijn van de Metroid lore dan ben je vast ook erg benieuwd wanneer de meest recente titel: Metroid Prime 4 zich precies afspeelt. In dit geval hoef je niet langer op antwoord te wachten. Nintendo heeft vandaag namelijk welke plek Metroid Prime 4: Beyond heeft in de Metroid tijdlijn. In een interview met Famitsu, te lezen is in het laatste nummer, gaf het development team achter de game aan dat de game zich afspeelt na Super Metroid en voor Metroid Fusion. Je hoeft echter geen lore expert te zijn om het verhaal mee te krijgen. Door Samus in een andere dimensie te plaatsen in Metroid Prime 4 wilde Nintendo voor een vrije en originele setting voor Metroid Prime neerzetten zonder de 2D Metroid-serie te beïnvloeden.

Metroid Prime 4 is de eerste Metroid Prime-game die zich afspeelt na Super Metroid. Alle andere delen spelen zich af tussen de originele Metroid en Metroid 2.Had jij verwacht dat Metroid prime 4 zich op dit punt in de tijdlijn zou afspelen of had jij het liever anders gezien? Laat het weten in de reacties!