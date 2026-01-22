Kensuke Tanabe gaat naar verluidt met pensioen

Afgelopen december kwam Metroid Prime 4: Beyond na jarenlang uitstel eindelijk uit. Onze review kan je hier lezen. Nu blijkt dat het mogelijk het laatste project van Kensuke Tanabe is geweest voor Nintendo. In een interview met Nintendo Dream, wat gedeeld is op Weibo, zou Tanabe dat namelijk hebben aangegeven. Ook vertelde hij dat hij wist dat Metroid Prime 4: Beyond waarschijnlijk zijn laatste kans zou zijn om een verhaallijn rond Sylux te starten. Daarom is Metroid Prime 4 het eerste deel geworden in een verhaallijn rond Sylux. Tanabe verwacht dat Risa Tabata een volgend Metroid Prime-deel voor haar rekening neemt, mocht dat er ooit komen. Een officiële bevestiging vanuit Nintendo is nog niet verschenen rond het vermoedelijke pensioen.

Kensuke Tanabe heeft bij Nintendo aan vele games gewerkt. Natuurlijk heeft hij aan de Metroid Prime-reeks gewerkt, maar ook aan games als de Paper Mario-serie, Super Mario Bros. 2 en Super Mario Bros. 3. In totaal heeft hij aan ruim 150 games gewerkt. Al met al een enorm aantal voor een prachtige carrière.

