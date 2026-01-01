Doug Bowser is vandaag gestopt bij Nintendo of America

Voormalig Nintendo of America president Doug Bowser is vanaf vandaag dus niet meer de president van Nintendo of America. Die titel is nu voor Devon Pritchard die hem opvolgt. Bowser heeft op X aangegeven dat hij het een eer vond om voor Nintendo te mogen werken en dat Nintendo al een integraal onderdeel van zijn leven is voor 44 jaar. Dat begon voor hem met Donkey Kong op arcadekasten toen hij studeerde. Hij eindigde zijn post met dat hij fans bedankte voor hun passie en steun en dat we op hem kunnen rekenen als een Nintendo-fan. Bekijk de post hieronder:

Today, I announced my plan to retire from Nintendo, effective December 31, 2025. Nintendo has been an integral part of my life for 44 years, starting with Donkey Kong Arcade as a kid in college. It has been an honor to contribute to this incredible company and bring our beloved… pic.twitter.com/nIzCnHjQ9E — Doug Bowser (@thetruebowser) September 25, 2025