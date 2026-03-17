Soundtrack Super Metroid (SNES) toegevoegd aan Nintendo Music

Jaja, het is weer dinsdag en dus tijd voor nieuwe muziek op onze favoriete muziek-app. Het gaat dit keer om een titel uit de Metroid-reeks en wel Super Metroid die in 1994 uitkwam voor de Super Nintendo Entertainment System (SNES). Het is niet de eerste van de serie die wordt toegevoegd, ook andere titels zijn al te beluisteren op Nintendo Music. Eerder al werden Metroid (NES), Metroid II (Game Boy), (GameCube) en een speciale release van Metroid Prime 4: Beyond (Switch/Switch 2) aan de muziekdienst toegevoegd. De volledige speellijst van Super Metroid is zeer bescheiden. Het zijn 28 nummers, goed voor 1 uur en 2 minuten aan luisterplezier. De speellijst met de highlights is slechts iets korter. Die bevat 23 nummers en daar ben je zo’n 58 minuten zoet mee.

De volledige playlist van Super Metroid op Nintendo Music vind je hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig.

