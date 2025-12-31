Home Nieuws Game Nieuws ATLUS lanceert een speciale 30-jarig jubileum-website voor de Persona-serie

Door
Mireille
-

In 2026 bestaat de populaire Persona-serie van ATLUS 30 jaar. Dit jubileum gaat op verschillende manieren met fans gevierd worden. Eén daarvan is een speciale website die nu live is gegaan. Dat laat ATLUS via hun social media-account weten. Je vindt de website hier, maar veel is er nog niet te zien. De website toont nieuw artwork van ATLUS-ontwerper Shigenori Soejima van alle eerdere hoofdpersonages uit de Persona-serie. Op 8 januari volgt de eerste update. Dus nog even geduld!

De eerste Persona-game dateert alweer uit 1996. De meest recente uitgave was eind oktober, toen Persona 3 Reload voor de Switch 2 verscheen. Je vindt onze review hier, mocht je die gemist hebben. Deze maand kwamen nog updates uit die de performance een welkome boost gaven.

Ben jij fan van de Persona-games?

