Metroid Prime Phazon Suit statue van First 4 Figures nu te pre-orderen

First 4 Figures heeft in het verleden al velen statues van onder andere de Zelda en Metroid-franchise gemaakt. Hier komt met de Phazon suit van Metroid Prime nu weer een nieuwe statue bij. Deze beeldjes zijn allemaal erg gedetailleerd en kunnen soms zelfs oplichten. Dat geldt ook voor de Phazon Suit. Volgens de makers kunnen “alle relevante elementen van het pak gloeien, inclusief de helm, het armkanon en de oranje strepen. De LED-verlichting op het armkanon is een perfecte recreatie van de gloed van de Phazon Beam.”

De Phazon suit statue komt in twee verschillende edities. De collector’s edition en de Exclusive Edition. De Exclusive Edition bevat naast de statue ook een Premium deluxe doos, Limited-edition nummering, Authenticatie kaart en een oplaadbare batterij met een USB laadkabel.

De Exclusive Edition is nu tijdelijk te pre-orderen voor $149,99 in plaats van $164,99. De normale editie kost $149,99. De statue moet ergens in het derde kwartaal van 2025 verschijnen. Ben jij van plan om hem aan je game room toe te voegen? Laat het weten in de reacties!