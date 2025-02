Shotgun Cop Man aangekondigd voor de Nintendo Switch

Devolver Digital en DeadToast Entertainment hebben Shotgun Cop Man aangekondigd, een nieuwe game die later in 2025 naar de Nintendo Switch komt.

Shotgun Cop Man is een zijwaarts scrollende platformgame waarin wapens niet alleen bedoeld zijn om vijanden te verslaan, maar ook om jezelf voort te bewegen. De ontwikkelaar van My Friend Pedro brengt hiermee een actievolle ervaring waarin je als agent op missie gaat om Satan te arresteren. Met een arsenaal aan wapens baan je je een weg door demonen, valstrikken en uitdagende platformsecties. De game bevat een campagne met meer dan 150 levels, intense baasgevechten en extra uitdagingen zoals No Damage, Speedrun en Kill All. Daarnaast kunnen spelers hun eigen levels maken en delen via een ingebouwde level-editor.

Ga jij Shotgun Cop Man uitproberen? Laat het weten in de reacties en bekijk hieronder de trailer van de game.