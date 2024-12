Winnaars December Prijzenfestival #4 bekend!

Zoals jullie misschien wel weten staat ook dit jaar DN’s Prijzenfestival in december weer centraal. De winnaars van de eerste, tweede en derde winactie zijn inmiddels al bekendgemaakt, maar ook de vierde prijsvraag is nu ten einde gekomen. Bij prijzenfestival #4 van dit jaar deden er bijna 60 mensen mee om kans te maken op een fysiek exemplaar van Shin Megami Tensei V: Vengeance of Darkest Dungeon 2.

Meedoen was net zoals altijd bij Daily Nintendo weer erg eenvoudig. We wilden ditmaal namelijk alleen maar weten welk spel je graag wilde winnen en waarom. Dus laten we er maar niet verder omheen draaien en direct de winnaar bekendmaken! Namens heel Daily Nintendo feliciteren we @mehiki met Shin Megami Tensei V: Vengeance en @luigi2k23 met Darkest Dungeon 2!

Wij wensen jullie natuurlijk alvast heel veel plezier met jouw prijs en hopen dat jullie er heel blij mee zijn! We vragen je om jouw adres en naam te sturen naar info@dailynintendo.nl, zodat wij de prijs naar jou toe kunnen sturen. We streven ernaar prijzen binnen 4 weken te verzenden. Heb je niks gewonnen, wees dan vooral niet getreurd. Tot en met zondag donderdag 26 december maakt één van jullie namelijk kans op een geweldig Trust-pakket!