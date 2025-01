MicroSD Express zo goed als bevestigd voor de Switch 2 door Lexar

Het was al langere tijd een gerucht, de Switch 2 zou microSD Express gaan ondersteunen. Zo verschenen er producten bij GameStop. Vandaar dat ik eerder al een artikel schreef over deze nieuwe microSD-kaarten. Dit artikel duikt in wat dit voor kaarten zijn en wat het betekent voor games op de Switch 2.

Nu heeft het bedrijf Lexar op een Chinees platform een bijzondere aankondiging gedaan. Ze onthullen hier een 1TB microSD Express en zeggen hierbij dat het een must-have is voor de Nintendo Switch 2. Dit specifieke model heeft dus 1TB opslaggeheugen en een leessnelheid van 900 MB/s en een schrijfsnelheid van 600 MB/s. Het lijkt dus praktisch wel bevestigd dat de Switch 2 gebruik gaat maken van deze snellere kaarten.