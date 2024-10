Mindcop komt volgende maand naar de Switch

Afgelopen maand werd Mindcop aangekondigd, een non-lineare ‘whodunnit’ detective game. Een releasedatum is bij de aankondiging niet gegeven, alleen dat het nog dit jaar naar de Switch zou komen. Toch was de game al een stuk verder in ontwikkeling dan gedacht, aangezien uitgever Dear Villagers en ontwikkelaar Andre Gareis nu een releasedatum vrijgegeven hebben. De game zal namelijk op 14 november op de Switch verschijnen. Samen met dit nieuws is ook een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Mindcop speelt zich af in Merrylin Crater Camp, een klein dorp dat eigenlijk beter een gehucht kan worden genoemd. Er gebeurd hier nooit iets tot er wel iets gebeurd… namelijk een brute moord! Jij speelt de beruchte Mindcop, iemand die de vaardigheid heeft om mensen hun gedachten binnen te dringen. Verken Merrylin Crater Camp en probeer uit te vinden wat er gebeurd is door met de inwoners te praten. Dring hun gedachten binnen door complexe puzzels op te lossen, waarbij je diegene zijn ‘Sea of Thoughts’ kunt verkennen als je slaagt. Hier kun je hints vinden naar de moord en zijn omstandigheden, of nieuwe onderwerpen om over te praten. Weet jij binnen vijf dagen de moordenaar te vinden?