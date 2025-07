Nieuwe trailer onthult voor Agate Crosner in Trails in the Sky 1st Chapter

Nieuwe trailer onthult voor Agate Crosner in Trails in the Sky 1st...

Falcom blijft nieuwe personages introduceren voor Trails in the Sky 1st Chapter, en deze keer is het de beurt aan Agate Crosner. De norse maar loyale Bracer wordt in de Engelstalige versie ingesproken door Ben Pronsky.

Agate staat bekend als de “Heavy Blade”, een bijnaam die hij dankt aan zijn indrukwekkend grote zwaard en brute kracht. Hoewel hij vaak kortaf en onvriendelijk overkomt, vooral tegenover de jonge Bracers Estelle en Joshua blijkt zijn hart op de juiste plek te zitten. Zijn reputatie als betrouwbare en capabele Bracer is dan ook stevig verankerd binnen de gilde. In het spel reist Agate solo door het Liberl Kingdom, ogenschijnlijk op zoek naar informatie over een mysterieus onderzoek. Zijn pad kruist uiteindelijk dat van Estelle en Joshua, waarbij zijn stoere buitenkant langzaam barstjes vertoont.

Wat vind jij van deze brute Bracer? Laat het weten in de reacties en kijk hier de trailer!