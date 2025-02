Monster Train 2 aangekondigd voor de Switch

Uitgever Big Fan Games en ontwikkelaar Shiny Shoe hebben aangekondigd dat er een vervolg komt op Monster Train. De game, simpelweg Monster Train 2 geheten, is momenteel in ontwikkeling en zal ook naar de Nintendo Switch komen. Wanneer dat zal zijn of welke Nintendo Switch dat zal zijn is momenteel nog niet bekend. Een trailer is al wel vrijgegeven, deze kun je hieronder bekijken.

Monster Train is een populaire deckbuilding roguelike game die in 2020 verscheen. In deze game bevind je je in de trein naar de hel, waarbij je meerdere verticale speelvelden tegelijkertijd moet verdedigen door middel van kaarten. Monster Train 2 lijkt grotendeels dezelfde formule te volgen, aldanwel met nieuwe clans, nieuwe vijandelijke facties, nieuwe modussen, nieuwe uitdagingen en meer.

Het verhaal gaat dit keer over krachtige wezens genaamd Titans, die de macht in de hemel hebben overgenomen. Om dit tegen te gaan ontstaat er een tijdelijke (maar noodzakelijk) alliantie tussen engelen en demonen, die moeten leren samen te werken om deze titanen te verslaan. Jij krijgt de leiding over deze alliantie aan boord van nieuwe treinen, welke je mee op reis nemen door de hel, de hemel en de Abyss, zodat je de Titans kan verslaan voordat ze de wereld vernietigen. Kies uit vijf nieuwe clans, elk met hun eigen speelstijl om strategieën te verzinnen die bij jou speelstijl passen. Met wederom drie speelvelden die je moet verdedigen zul je sterke vrienden moeten maken, je kaarten upgraden en experimenteren om in leven te blijven. Weet jij de Titans aan het eind te verslaan?