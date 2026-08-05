Moonlighter 2: The Endless Vault ontvangt releasedatum

Eerder dit jaar werd het vervolg van Moonlighter aangekondigd voor de Nintendo Switch 2. Op dat moment was het nog niet bekend wanneer de game zou verschijnen. Vandaag is eindelijk de releasedatum van Moonlighter 2: The Endless Vault onthuld. Op 2 september 2026 zal de game op de Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series en pc via Steam verschijnen. Een fysieke versie volgt later op 13 november 2026. Bovendien is er per direct een demo beschikbaar op alle platforms.

In Moonlighter 2 gaat Will’s reis verder en keren we terug naar de geliefde mix van kerkerverkenning en winkelbeheer-gameplay. Verken, plunder en koop spullen om je een weg te banen door verschillende dimensies in dit roguelite-avontuur met een twist. Will is gestrand in de mysterieuze plaats Tresna. Verken de steeds veranderende wereld en ontrafel de mysteries die diep in de Kluis verborgen liggen.

Heb jij het origineel gespeeld? Ga je Moonlighter 2: The Endless Vault op de releasedatum kopen? Laat het ons weten in de reacties!