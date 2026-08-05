Race mee op 7 augustus tijdens onze livestream

Elke eerste vrijdag van de maand houdt Daily Nintendo een livestream met een spannend toernooi waar jij aan mee kunt doen. Op vrijdag 7 augustus 2026 is het alweer tijd. Deze keer zal er tijdens de livestream geracet worden in Crash Team Racing Nitro-Fueled! Net als onze vorige livestreams zal Glenn de stream hosten.

De livestream vindt vrijdag 7 augustus 2026 vanaf 20.00 uur plaats. De stream is te volgen op ons Twitch-kanaal. Je dient zelf in het bezit te zijn van de Switch-versie van Crash Team Racing Nitro-Fueled en een Nintendo Switch Online-abonnement te hebben. Deze twee zijn noodzakelijk om deel te kunnen nemen.

Wederom draait de strijd om de Wisseltrofee in de vorm van een Discord-rol. Degene die aan het eind van de livestream de meeste punten heeft verdiend krijgt een goudkleurige Discord-rol. Door het te gekke kleurtje zal iedereen op Discord kunnen zien dat jij een ware CTR-pro bent. Tevens ontvangen ook de tweede en derde plaats een Discord-rol. Al zal het dan om respectievelijk een zilverkleurig en bronskleurig kleurtje gaan. Lid worden van onze Discord-server kan via deze link. Vergeet ook zeker niet om gelijk een kijkje te nemen en gezellig mee te praten!

Heb jij al zin in het Crash Team Racing Nitro-Fueled-toernooi tijdens onze livestream? Laat in de reacties hieronder weten of we jou vrijdag zien!