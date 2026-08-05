Parkasaurus: Dinoluxe Edition is nu speelbaar op de Nintendo Switch 2

In 2022 op 28 april verscheen Parkasaurus op Nintendo’s eerste hybride console. In de tussentijd zijn er twee DLC-pakketten uitgekomen: Sea Monsters en Prehistoric Wonders. Deze zijn nooit op de Switch verschenen, maar vanaf vandaag toch speelbaar dankzij de Dinoluxe Edition. Hier is alleen enkel een Switch 2-editie van gemaakt, maar daardoor mogen we verwachten dat de game voor €32,99 een goede upgrade heeft gekregen!

Parkasaurus is een simulatiespel waarin je jouw eigen dinopark kunt bouwen en beheren. Je creëert verblijven voor dinosauriërs en zorgt ervoor dat de reptielen daar blij mee zijn. Uiteraard is het park ook te bezoeken door mensen, die natuurlijk ook iets willen smikkelen en misschien zelfs souvenirs mee naar huis gaan nemen. Zorg dus vooral dat jouw gasten zichzelf goed kunnen verwennen! Gaat het jou lukken om een succesvol park te bouwen en ervoor te zorgen dat de dinosauriërs niet uit hun hokken komen?