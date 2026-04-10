MOUSE: P.I. For Hire krijgt launchtrailer

De bijzonder ogende shooter MOUSE: P.I. For Hire komt over een paar dagen naar de Nintendo Switch 2, maar heeft nu alvast een vroege launchtrailer gekregen. Waarom deze shooter een bijzonder ogende is? Dat zie je al snel als je naar de trailer kijkt, alles is namelijk zwart-wit, wat de game een hele eigen stijl geeft.

MOUSE: P.I. For Hire is een jazz-gedreven first-person shooter. Je kruipt in de huid van privédetective Jack Pepper die een stad vol bendes en corruptie moet zien op te ruimen. De game combineert een gritty noir-sfeer met speelse, cartoonachtige elementen. De visuele stijl is gebaseerd op de bekende rubber hose-animaties van de jaren 30, wat zorgt voor een nostalgische ervaring. Je gebruikt een arsenaal aan wapens, power-ups en explosieven om corrupte politici en hun handlangers te verslaan. Vijanden gedragen zich als tekenfilmfiguren, wat een humoristische draai geeft aan de traditionele FPS-gameplay.