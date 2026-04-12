Specs onthuld van MOUSE: P.I. For Hire + ‘Meet the cast’-trailer

Twee dagen geleden verscheen vooruitlopend op de release van MOUSE: P.I. For Hire al de launchtrailer. Deze bijzonder ogende first-person shooter komt op 16 april na eerder uitstel naar de Switch 2. De release voor oudere consoles zoals de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One laat langer op zich wachten. Wie benieuwd is naar de performance-specificaties van de game voor de Switch 2 kan op onderstaande afbeelding de resolutie en framerate al opzoeken. Fumi Games en Playside deelden dit overzicht via X.



Hierop valt te zien dat de game op de Switch 2 in handheldmodus op 900p met 60 fps draait in de prestatiemodus, en op 1260p met 30 fps in de kwaliteitsmodus. In de docked-modus is de resolutie 1080p met 60 fps in de prestatiemodus en 1440p met 40 fps in de kwaliteitsmodus. Qua geheugen zul je 15 GB vrij moeten hebben.

Een jazzy shooter met cartoonachtige elementen

MOUSE: P.I. For Hire is een jazz-gedreven first-person shooter. Je kruipt in de huid van privédetective Jack Pepper die een stad vol bendes en corruptie moet zien op te ruimen. De game combineert een gritty noir-sfeer met speelse, cartoonachtige elementen. De visuele stijl is gebaseerd op de bekende rubber hose-animaties van de jaren 30, wat zorgt voor een nostalgische ervaring. Je gebruikt een arsenaal aan wapens, power-ups en explosieven om corrupte politici en hun handlangers te verslaan. Vijanden gedragen zich als tekenfilmfiguren, wat een humoristische draai geeft aan de traditionele FPS-gameplay.

Hieronder vind je ook nog de nieuwe Meet the Cast-video. Leer meer over de hoofdpersonages, verteld door de acteurs die ze tot leven hebben gebracht.

Meet the cast-trailer: