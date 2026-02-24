Release MOUSE: P.I. For Hire met een maand uitgesteld

Na eerder uitstel is MOUSE: P.I. For Hire opnieuw uitgesteld. De release stond gepland voor 19 maart 2026, maar dat komt te vroeg. De game wordt met bijna een maand uitgesteld naar 16 april 2026. Dit nieuws werd via het X-account van de game gedeeld. Daarbij werd een statement gedeeld dat de ontwikkelaars de extra tijd nodig hebben om de game te perfectioneren. Het bericht op X kan je hieronder bekijken.

MOUSE: P.I. For Hire is een jazz-gedreven first-person shooter en brengt spelers naar een noir-stad. Deze stad is geïnspireerd door de zwart-witcartoons van de jaren 30. Daar kruip je in de huid van privédetective Jack Pepper die een stad vol bendes en corruptie moet zien op te ruimen. De gritty noir-sfeer wordt met speelse, cartoonachtige elementen gecombineerd. Daarbij gebruik je een arsenaal aan wapens, power-ups en explosieven om corrupte politici en hun handlangers te verslaan.

Baal jij dat MOUSE: P.I. For Hire is uitgesteld? Laat het ons weten in de reacties!