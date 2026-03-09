Nieuwe trailer bevestigt officiële releasedatum MOUSE: P.I. For Hire

Eind februari werd na eerder uitstel de release van MOUSE: P.I. For Hire opnieuw uitgesteld. De release stond gepland voor 19 maart 2026, maar werd opgeschoven naar 16 april 2026. Via het X-account van de game deelden de ontwikkelaars extra tijd nodig te hebben om de game te perfectioneren. De release werd dus met een maandje uitgesteld en via X en een nieuwe trailer markeren de makers nu opnieuw de nieuwe releasedatum. Zowel de X-post als de trailer met nieuwe beelden van de game vind je hieronder.

Een jazzy shooter met cartoonachtige elementen

MOUSE: P.I. For Hire is een jazz-gedreven first-person shooter. Je kruipt in de huid van privédetective Jack Pepper die een stad vol bendes en corruptie moet zien op te ruimen. De game combineert een gritty noir-sfeer met speelse, cartoonachtige elementen. De visuele stijl is gebaseerd op de bekende rubber hose-animaties van de jaren 30, wat zorgt voor een nostalgische ervaring. Je gebruikt een arsenaal aan wapens, power-ups en explosieven om corrupte politici en hun handlangers te verslaan. Vijanden gedragen zich als tekenfilmfiguren, wat een humoristische draai geeft aan de traditionele FPS-gameplay. Neem vooral een kijkje op de website van MOUSE: P.I. For Hire als je meer over de game te weten wil komen.

Tel jij af naar de release van MOUSE: P.I. For Hire?