Fysieke uitgave voor MOUSE: P.I. For Hire (S2) – Switch-versie uitgesteld

Op 16 april komt na eerder uitstel de first-person shooter MOUSE: P.I. For Hire dan toch digitaal uit. Nou, voor de Switch 2, PlayStation 5 en Xbox Series dan. De release voor oudere consoles zoals de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One laat langer op zich wachten. Informatie over die release volgt op een later moment aldus de makers. Wel is er goed nieuws voor Switch 2-spelers die graag een fysieke versie van de game willen. Die gaat er namelijk komen! Alleen wel wat later dan de digitale release, namelijk op 10 juli 2026. Dat onthulden uitgever PlaySide Publising en ontwikkelaar Fumi Games.

Twee fysieke Switch 2-edities

Voor de Switch 2 kun je kiezen uit twee verschillende fysieke uitgaven. Allereerst uiteraard de gewone standaardeditie van de game. Die bevat de volledige game op cartridge en gaat voor €44,99 over de toonbank. Daarnaast verschijnt er ook een Deluxe ‘Mouseburg Edition’ voor €59,99. Naast de standaardeditie van de game krijg je daarbij ook:

Een 7-inch vinylplaat met vier nummer van de officiële soundtrack (OST)

Een dubbelzijdige poster (340 mm bij 340 mm) met op de voorkant een kaart van Mouseburg en een schematische weergave van Jack Peppers betrouwbare ‘Micer’-pistool op de achterkant

Een comic book met 2 stickervellen

33 Mouseburg honkbal ruilkaarten, geïnspireerd op de in-game minigame

3 premium Mouseburg ansichtkaarten

Een jazzy shooter met cartoonachtige elementen

MOUSE: P.I. For Hire is een jazz-gedreven first-person shooter. Je kruipt in de huid van privédetective Jack Pepper die een stad vol bendes en corruptie moet zien op te ruimen. De game combineert een gritty noir-sfeer met speelse, cartoonachtige elementen. De visuele stijl is gebaseerd op de bekende rubber hose-animaties van de jaren 30, wat zorgt voor een nostalgische ervaring. Je gebruikt een arsenaal aan wapens, power-ups en explosieven om corrupte politici en hun handlangers te verslaan. Vijanden gedragen zich als tekenfilmfiguren, wat een humoristische draai geeft aan de traditionele FPS-gameplay. Neem vooral een kijkje op de website van MOUSE: P.I. For Hire als je meer over de game te weten wil komen.

