Professor Layton and the New World of Steam krijgt nieuwe trailer

LEVEL-5 heeft een nieuwe trailer gedeeld voor de Switch 2-game Professor Layton and the New World of Steam. Dit deden zij tijdens een hun Vision 2026 presentatie. Deze trailer is onderaan dit artikel te bekijken. De trailer begint met de laatste scene van Professor Layton en de Verloren Toekomst, een Professor Layton-game die in 2008 verscheen voor de DS. Verhaaltechnisch volgt dit 7de deel in de serie deze vorige game op.

Het verhaal van de game speelt zich dit keer af in Steam Bison in de Verenigde Staten. Dit is de locatie waar Layton’s voormalige hulpje Luke Triton nu woont. Steam Bison is het centrum van innovatie in Amerika, maar wordt geteisterd door een spookverschijning van een schietgrage cowboy.

In de trailer zien we nieuwe gebieden en personages. Ook lijkt de schurk Don Paolo een comeback te maken in het spel. Hoewel er nog geen precieze releasedatum bekend is loopt de ontwikkeling van de game volgens Level-5 president Akihiro Hino: “voorspoedig” en zal de game “later dit jaar uitkomen”. Ook wordt er aan een themesong gewerkt die wordt gecomponeerd door Joe Hisashi. Deze componist is bekend van zijn werk voor Studio Ghibli en LEVEL 5’s eigen Nino-Kuni-serie.

Het einde van de trailer bevat een interessante mededeling. Dit wordt namelijk de eerste Professor Layton die niet exclusief wordt ontwikkeld voor een Nintendo console. De game komt namelijk ook naar de PlayStation 5.