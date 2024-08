Bouncer simulator Techno Banter aangekondigd voor de Nintendo Switch

Vandaag hebben uitgever Crunching Koalas en ontwikkelaar Dexai Arts aangekondigd dat Techno Banter naar de Switch komt, met een geplande release in het vierde kwartaal van 2024.

In Techno Banter speel je als portier van de Green Door-club, gelegen in een dystopische stad waar de underground ravecultuur centraal staat. Iedere nacht sta je voor nieuwe uitdagingen en bepaal je wie er toegang krijgt tot de club. De game maakt gebruik van veel technomuziek en dompelt spelers onder in een neonverlichte wereld vol kleurrijke personages. De ontwikkelaars van Dexai Arts zijn afkomstig uit Berlijn, en hun connectie met de Berlijnse technoscene is duidelijk voelbaar in het spel. Ze hebben lokale DJ’s uit de stad betrokken om de muziek in de game te verzorgen. Techno Banter heeft al meerdere prijzen gewonnen en is geselecteerd voor het Guerilla Collective van dit jaar.

Ben jij benieuwd naar de game? Bekijk dan hier de trailer van Techno Banter.