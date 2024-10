Nieuwe My Nintendo-beloning komt net op tijd

Misschien herken je het wel, gespaarde platinapunten die aan het einde van de maand vervallen zonder er iets mee te doen. In dat geval komt dit cadeau precies op tijd.

Spaar voor leuke cadeau’s

Voor degene die nog helemaal niet bekend zijn met het sparen van Nintendo-punten. Nintendo kent een spaarsysteem met twee soorten punten, namelijk gouden punten en platina punten. Eerstgenoemde verdien je met de aanschaf van games. Doe je dit digitaal, dan wordt er 5 procent van dat bedrag teruggestort in gouden punten. Bij een fysieke aankoop is dat 1 procent. Het is een leuke manier om bijvoorbeeld die leuke indiegame bij elkaar te sparen.

Platina punten zijn op allerlei manieren te behalen. De makkelijkste manier is door iedere week een keer naar deze pagina te gaan. Eén keer per week levert je dat al 30 punten op. In de Nintendo Switch Online-omgeving zijn er daarnaast iedere week missies om nog meer punten te sparen. Het leuke met de platina punten is dat je ze kunt inwisselen voor goodies. Deze zijn exclusief te betalen met platina punten. Recent is er een nieuw product bijgekomen, namelijk een Super Mario Party Jamboree-waaierset. Voor 400 punten (en 3 euro aan verzendkosten) ligt deze snel op jouw deurmat.

Ga jij deze waaierset bestellen? Of ben je aan het sparen voor iets anders? Laat het ons weten.