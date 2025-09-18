Mystery game Dark Auction krijgt releasedatum

Twee jaar geleden is Dark Auction aangekondigd, een mystery adventure game. Na de aankondiging werd al snel duidelijk dat er een aantal grote namen aan de game meewerkte. Zo werd al snel bekend dat het verhaal geschreven is door Rika Suzuki, de schrijver achter het verhaal van Hotel Dusk: Room 215 en Another Code; Trace Memories. Maar dat niet alleen, ook bevat de game character designs van Koshske, de illustrator van Gangsta, en muziek van Monster Hunter composer Yuko Komiyama. Klinkt dus als een goede combi voor een mystery adventure, maar de releasedatum bleef voor dit spannende avontuur bleef uit. Tot nu. Ontwikkelaar IzanagiGames heeft namelijk aangekondigd dat de game op 29 januari verschijnt, ook op de Switch. Voor iedereen die benieuwd is naar deze game is hieronder een oude trailer te bekijken.

Waar gaat Dark Auction over?

Dark Auction speelt zich af in West-Duitsland, in 1981. Het verhaal volgt de 18-jarige Noah, welke geplaagd wordt door de herinnering aan zijn moeder. Deze verliet hem op zeer jonge leeftijd, iets wat een zeer grote invloed heeft gehad op zijn leven. Sindsdien woont hij samen met zijn vader Leonardo, een gefaalde schrijver en een excentriek figuur, geobsedeerd door zijn onderzoek naar Hitler. Noah wil niets liever dan dat zijn vader een ander doel in het leven vind, maar Leonardo denkt er niet aan. Zelfs niet met de geld problemen die dit oplevert. Op een dag ontvangt Leonardo een uitnodiging voor een veiling, waar een veiling plaats vind met voorwerpen die een link met Hitler hebben. Noah waarschuwt hem niet te gaan, maar zijn vader kan zo’n uitnodiging niet naast zich neer leggen en vertrekt naar een eeuwenoud kasteel. Hij komt echter niet meer terug.

Op zoek naar zijn vader reist Noah hem achterna, naar het mysterieuze kasteel. Daar ziet hij echter het ondenkbare. Niet veel later zit hij vast in het kasteel, samen met de andere deelnemers van de veiling. Hij kan niets anders dan ingaan op de uitnodiging van de veilingmeester om deel te nemen aan een vreemd evenement…