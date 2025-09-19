Ontvang alle Shiny Treasures of Ruin als Mystery Gift in Pokémon Scarlet & Violet

Sinds eind juli zijn er speciale Tera Raid Battle-events gehouden in Pokémon Scarlet en Violet. In deze events stonden de Shiny Treasures of Ruin centraal. Het doel van de events was om elk van de vier Treasures of Ruin minimaal één miljoen keer te verslaan. Dat klinkt als een hoop, maar het bleek geen uitdaging te zijn voor de Pokémon Scarlet & Violet-spelers. Voor alle vier is het doel ruimschoots gehaald. Voor elk behaald doel zou er een Mystery Gifts uitgegeven worden met de desbetreffende Shiny Treasures of Ruin. Van Wo-Chien, Chien-Pao en Ting-Lu was de Mystery Gift al beschikbaar, omdat de events al een tijdje zijn afgerond. Chi-Yu daarentegen is pas sinds vandaag beschikbaar als Mystery Gift. Daarmee zijn alle vier de beesten te verkrijgen in hun Shiny-vorm. Bovendien zijn er gratis Tera Shards te verkrijgen als Mystery Gift.

Spelers hebben tot 30 september 2025 de tijd om de beloningen op te halen. Mocht je niet deelgenomen hebben aan het event, dan kan je deze beloningen ook binnen hengelen. Het enige wat je ervoor hoeft te doen is het menu in Pokémon Scarlet en/of Violet te openen met de X-knop. Vervolgens te kiezen voor ‘Poké Portal’, te gaan naar ‘Mystery Gift’ en als laatste te klikken op ‘Get via internet’. Een Nintendo Switch Online-abonnement is hiervoor niet benodigd.

Heb jij deelgenomen aan de events? Ga jij deze Mystery Gift met de Shiny Treasures of Ruin ophalen in Pokémon Scarlet en Violet? Laat het ons weten in de reacties!