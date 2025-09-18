Artis Impact komt naar de Nintendo Switch

Artis Impact krijgt een Switch-versie. Dat hebben uitgever Happinet en ontwikkelaar Mas bevestigd. Deze turn-based RPG met een nogal unieke pixel stijl kwam begin vorige maand naar Steam. Sindsdien heeft het erg veel positieve reviews ontvangen. Of dat op de Switch ook zo zal zijn zullen we begin volgend jaar kunnen zien. De game staat namelijk gepland voor volgend jaar lente. Om dit nieuws aan te kondigen is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Artis Impact speelt zich af in een post-apocalyptische wereld, waarin mensen en AI samenleven. Spelers nemen de rol aan van Akana, en verkennen met haar deze vreemde en prachtige wereld. De mysterieuze wereld zit namelijk vol donkere geheimen, en deze kun je gaan onderzoeken… maar je mag ook gewoon thuis blijven om van het leven te genieten. De game probeert iedereen wat te bieden: of je nou een fan bent van een goede verhaallijn, turn-based combat met interessante en donkere vijanden, het ontdekken van geheimen of simpelweg een baantje nemen om geld te verdienen en zo je huisje in te richten, in Artis Impact kan het allemaal. Dit, vergezeld met een uiterst gedetailleerde en kleurrijke pixel omgeving, zorgt ervoor dat het een ervaring is die je lang nablijft.