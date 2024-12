Mythwrecked: Ambrosia Island krijgt launchtrailer

Vorige maand konden we je berichten dat Mythwrecked: Ambrosia Island ook naar de Nintendo Switch zou komen en inmiddels is de release een feit. Bij de release hoort natuurlijk ook een launchtrailer, en deze kun je hieronder bewonderen. Het spel is een ‘exploration friendship adventure game’.

In Mythwrecked: Ambrosia Island volg je het verhaal van backpacker Alex, die gestrand is op het mysterieuze Ambrosia Island. Wanneer ze de omgeving verkent merkt ze gelukkig al snel dat ze niet alleen is, al zijn de inwoners absoluut niet wat ze had verwacht. Het eiland blijkt namelijk bewoond te zijn door goden van de Griekse Pantheon. Maar er is iets vreemds aan de hand: geen van de goden kan zich herinneren wie ze zijn. Om haar weg terug naar huis te vinden zal ze haar best moeten doen deze excentrieke goden te leren kennen, en om hun te helpen hun herinneringen terug te krijgen.