[December Prijzenfestival #2] Win Let’s Sing 2025 voor de Nintendo Switch!

Sinterklaasavond is in Nederland alweer afgelopen, maar dat betekent niet dat alle mooie dagen uit december al achter ons liggen. Zo moeten we over iets meer dan twee weken natuurlijk nog kerst vieren! Tijdens die feestelijke dagen komen mensen nog meer bij elkaar, die bijvoorbeeld lekker eten, maar ook gezellige dingen met elkaar doen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een leuk avondje karaoke in jouw eigen woonkamer?

De eerste December Prijzenfestival van dit jaar, waar jullie overigens massaal aan mee hebben gedaan, is helaas alweer ten einde gekomen. Wees echter niet getreurd, want de volgende staat alweer voor je klaar! Ditmaal mogen wij in samenwerking met PLAION Let’s Sing 2025 verloten onder één van jullie. Het gaat hier om de fysieke versie die komt met maar liefst twee microfoons. Uiteraard is dat niet het enige, want je krijgt ook 1 maand toegang tot de VIP-pas waardoor je mee kan zingen met meer dan 150 extra nummers.

Maar nu komt de vraag die jullie vast allemaal in je hoofd hebben: ”hoe kan ik meedoen?” Gelukkig is dat zoals altijd weer erg eenvoudig. Je hoeft namelijk alleen maar in de reacties te laten weten met met welk kerstliedje jij altijd voluit meezingt. Hiervoor heb je alleen wel een Daily Nintendo-account nodig, al kun je die hier gratis en gemakkelijk aanmaken. Meedoen met deze actie kan tot en met dinsdag 10 december.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars zullen via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. Bij verzenden van fysieke prijzen is Daily Nintendo niet verplicht voor vervanging te zorgen indien er iets mis gaat bij de bezorgdiensten.