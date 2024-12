Worlds of Aria komt 23 januari 2025 naar de Switch

Worlds of Aria werd al een tijd geleden onthuld voor de Nintendo Switch. We schreven er laatst nog over in onze uitgebreide preview. Eer releasedatum was toen nog niet bekend, maar daar is zojuist verandering in gekomen. Op 23 januari 2025 zal de game uitkomen voor Nintendo’s hybride console. Dit nieuws werd middels een trailer onthuld. Deze trailer kan je hieronder bekijken.

In Worlds of Aria ga je met tot drie vrienden op avontuur. Ook is het mogelijk om solo te spelen. Je kiest je eigen verhaal en speelt als een van de twaalf personages. Dus rol de dobbelstenen rollen, maak keuzes en zie hoe het afloopt. En vergeet niet, je vrienden mag je verraden of je kiest ervoor om het samen te voltooien.