Kalanoro aangekondigd voor Nintendo Switch

New Tales en Red Raketa brengen samen action-adventure game Kalanoro naar Nintendo Switch. Dat is gisteren aangekondigd. We wachten nog op een exacte releasedatum, en die zal waarschijnlijk deze zomer zijn.

Kalanoro is geïnspireerd op folklore uit Madagaskar. In deze game speel jij als een schattige Kalanoro genaamd Kalakely. Gekozen door een profetie is het aan jou om de kwaadaardige heks Raneny te verslaan en het land Lemuria te redden. No pressure. Uiteraard heb je magische krachten tot je beschikking, maar daarnaast bestaat je arsenaal vooral uit huishoudelijke artikelen. Verrassend effectief! Om je missie tot een goed einde te brengen, probeer je een groep legendarische muzikanten bij elkaar te brengen. Als band ga je de strijd aan, maar ondertussen moet je je bandleden wel tevreden houden en een band met ze smeden. Hoe beter en populairder jullie worden, hoe groter de kans is dat jullie het kwaad kunnen verslaan.

En bij een game die draait om muziek hoort natuurlijk ook een soundtrack die er staat. Die is samengesteld door artiesten uit Madagaskar, om te zorgen voor die authentieke sfeer die de kleurrijke wereld compleet maakt. Hieronder de trailer voor een voorproefje: