[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 18

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Ys Memoire: Revelations in Celceta
Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 28 april
Het gaat goed met de Ys Franchise op de Switch. Deze JRPG’s draaien allemaal om de avonturen van Adol Christin, een avonturier met inmiddels heel wat ervaring! De laatste nieuwe Ys X: Proud Nordics, kwam vorig jaar nog naar de Switch 2. Er wordt ongetwijfelt ook aan een nieuwe gewerkt, maar in de tussentijd kunnen we het doen met een heruitgave van Ys: Memories of Celceta. Deze is in Europa alleen maar voor de PC en Playstation verschenen, maar maakt nu ook de overstap naar Nintendo’s hybride console.
Het verhaal draait, natuurlijk, om Adol Christin die in zijn eentje met geheugenverlies wakker wordt in Celceta. Hij wordt samen met een dief die zegt meer te weten over hem op een gevaarlijke missie gestuurd. Zal hij zijn verloren herinneringen terugvinden? Qua tijdlijn volgt deze game vlak na Ys X: Nordics. Ook legde het de basis voor bepaalde mechanieken in latere delen, waardoor de game ook een stukje geschiedenis is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.
Bandit Trap [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 30 april
Als Home Alone een game zou zijn, dan was het waarschijnlijk Bandit Trap. In deze asymmetrische 3-tegen-1-multiplayergame ben jij of de Kevin in het scenario, of de Harry en Marv. Drie dieven – de Bandits – proberen een huis leeg te roven, terwijl de vierde speler – de Trapper – het huis met hand en tand verdedigt. Beide partijen moeten vindingrijk zijn om te winnen. Alle vallen die de Trapper kan zetten, zijn physics-based. En niet alleen zorgen ze voor de nodige chaos, de levels zelf zijn ook behoorlijk sloopbaar en je kunt zelfs de hele vloer verliezen of ruimtes onder water zetten. Zo blijft elk potje onvoorspelbaar. Naast chaotisch is Bandit Trap ook een game die geschikt is voor het hele gezin! Plezier en gelach gegarandeerd.
Amnesia Rebirth [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 30 april
Amnesia is een hele bekende naam in het horrorgenre van de gamewereld. Het begon allemaal met Amnesia: The Dark Descent, dat het genre op zijn kop zette met het duistere verhaal en de toen unieke game mechanics. Amnesia: Rebirth is in principe een vervolg op Dark Descent. Ditmaal speel je als een nieuw personage – Tasi Trianon. Je verhaal begint op het moment dat je wakker wordt in de woestijn van Algerije. Je weet niet wat er de afgelopen dagen is gebeurd en moet dit dus gaan uitzoeken. De tijd tikt… Het fijne aan deze game, is dat er een Adventure Mode bij zit die de horrorelementen eruit haalt. Het is dan natuurlijk niet echt een horrorgame meer, maar de watjes onder ons kunnen zo wel alsnog het verhaal ervaren.
Wat verder verschijnt in de week van 27 april tot en met 3 mei
- 27 april – Moomintroll: Winter’s Warmth
- 27 april – Toad’s Soul Hopper
- 27 april – Octo’s Balloon Challenge
- 27 april – Snail’s Knock Out!
- 27 april – Pirarucu’s Money Rush
- 28 april – Elementallis
- 29 april – Moto GP26
- 29 april – Moto GP26 [Switch 2]
- 29 april – Magin: The Rat Project Stories
- 29 april – Magin: The Rat Project Stories – Essence Edition
- 29 april – R-Type DX: Music Encore
- 29 april – CyberBlocker – Complete Edition
- 29 april – Perennial Dusk -Kinsenka-
- 29 april – Total Chaos [Switch 2]
- 30 april – Winx Club: The Magic is Back
- 30 april – Picross S Konami Antiques Edition
- 30 april – Dungeon Claweler
- 30 april – Room 12
- 30 april – Mullet Madjack
- 30 april – Horticular
- 30 april – Idle Devils – Ultimate Edition
- 30 april – Locked Room Mystery : Hidden Truths in Everyday Life
- 30 april – Harvest Cafe
- 30 april – Monster Clown: SIn Eater
- 30 april – Ultimate Romance Test
- 30 april – Lore Ambermaze
- 30 april – Demon Huntress
- 30 april – SCP Extraction Protocol
- 30 april – Twee of Drie
- 30 april – Dragon Snack from Ice to Ember
- 30 april – Your ‘Hidden Side’ Test
- 30 april – Tiny AUto Knights
- 30 april – So Quirky! Puzzle Escape Game
- 30 april – Survivor Legion
- 30 april – Hidden Horror Photo Exhibition
- 30 april – Aha! More Photo Spot-the-Difference
- 30 april – Quiz: Don’t Lose to a Kid!
- 30 april – The Shocking World Mysteries
- 30 april – Dracamar
- 30 april – Your True Nature Test
- 30 april – Challenge Together! Elementary School Quiz
- 30 april – Forensic Science Mystery
- 30 april – Learn with Illustrations! English Prepositions 4-choice Quiz
- 30 april – Amazing Lab! Science Experiment Quiz
- 30 april – Amazing Facts World Culture True or False Quiz
- 30 april – Trick Room Mysteries
- 30 april – Opaloid Kingdom
- 30 april – Dark Secrets -Mystery Files-
- 30 april – Geo Brain Boost/ 50 US States Silhouette Quiz
- 30 april – Planet of Lana II – Supporter Edition
Mei
- 1 mei – Restaurant Tycoon: My cooking Empire – Complete Edition
- 1 mei – Cooking Tycoons 3in1 Bundle – Upgrade Edition
- 1 mei – Constance
- 1 mei – Buggy Off-road Racing – Power Edition
- 1 mei – Plantera 2: Golden Acorn
- 1 mei – This is Fine: Maximum Cope
- 1 mei – Minos Trails
- 1 mei – Who Tells Your Story?
- 1 mei – Sunshore City
- 1 mei – Moon Raider – Anniversary Edition
- 1 mei – The End Comes Tomorrow: Gamebook Edition
- 2 mei – Astra Galaxy X
- 2 mei – Pixie Plates
