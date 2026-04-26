[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 18

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Ys Memoire: Revelations in Celceta

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 28 april

Het gaat goed met de Ys Franchise op de Switch. Deze JRPG’s draaien allemaal om de avonturen van Adol Christin, een avonturier met inmiddels heel wat ervaring! De laatste nieuwe Ys X: Proud Nordics, kwam vorig jaar nog naar de Switch 2. Er wordt ongetwijfelt ook aan een nieuwe gewerkt, maar in de tussentijd kunnen we het doen met een heruitgave van Ys: Memories of Celceta. Deze is in Europa alleen maar voor de PC en Playstation verschenen, maar maakt nu ook de overstap naar Nintendo’s hybride console.

Het verhaal draait, natuurlijk, om Adol Christin die in zijn eentje met geheugenverlies wakker wordt in Celceta. Hij wordt samen met een dief die zegt meer te weten over hem op een gevaarlijke missie gestuurd. Zal hij zijn verloren herinneringen terugvinden? Qua tijdlijn volgt deze game vlak na Ys X: Nordics. Ook legde het de basis voor bepaalde mechanieken in latere delen, waardoor de game ook een stukje geschiedenis is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Bandit Trap [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 30 april

Als Home Alone een game zou zijn, dan was het waarschijnlijk Bandit Trap. In deze asymmetrische 3-tegen-1-multiplayergame ben jij of de Kevin in het scenario, of de Harry en Marv. Drie dieven – de Bandits – proberen een huis leeg te roven, terwijl de vierde speler – de Trapper – het huis met hand en tand verdedigt. Beide partijen moeten vindingrijk zijn om te winnen. Alle vallen die de Trapper kan zetten, zijn physics-based. En niet alleen zorgen ze voor de nodige chaos, de levels zelf zijn ook behoorlijk sloopbaar en je kunt zelfs de hele vloer verliezen of ruimtes onder water zetten. Zo blijft elk potje onvoorspelbaar. Naast chaotisch is Bandit Trap ook een game die geschikt is voor het hele gezin! Plezier en gelach gegarandeerd.

Amnesia Rebirth [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 30 april

Amnesia is een hele bekende naam in het horrorgenre van de gamewereld. Het begon allemaal met Amnesia: The Dark Descent, dat het genre op zijn kop zette met het duistere verhaal en de toen unieke game mechanics. Amnesia: Rebirth is in principe een vervolg op Dark Descent. Ditmaal speel je als een nieuw personage – Tasi Trianon. Je verhaal begint op het moment dat je wakker wordt in de woestijn van Algerije. Je weet niet wat er de afgelopen dagen is gebeurd en moet dit dus gaan uitzoeken. De tijd tikt… Het fijne aan deze game, is dat er een Adventure Mode bij zit die de horrorelementen eruit haalt. Het is dan natuurlijk niet echt een horrorgame meer, maar de watjes onder ons kunnen zo wel alsnog het verhaal ervaren.

Wat verder verschijnt in de week van 27 april tot en met 3 mei

27 april – Moomintroll: Winter’s Warmth

27 april – Toad's Soul Hopper

Toad’s Soul Hopper 27 april – Octo’s Balloon Challenge

27 april – Snail's Knock Out!

Snail’s Knock Out! 27 april – Pirarucu’s Money Rush

27 april – Pirarucu's Money Rush

Elementallis 29 april – Moto GP26

Moto GP26 29 april – Moto GP26 [Switch 2]

29 april – Magin: The Rat Project Stories

29 april – Magin: The Rat Project Stories – Essence Edition

Magin: The Rat Project Stories – Essence Edition 29 april – R-Type DX: Music Encore

29 april – R-Type DX: Music Encore

CyberBlocker – Complete Edition 29 april – Perennial Dusk -Kinsenka-

29 april – CyberBlocker – Complete Edition

30 april – Winx Club: The Magic is Back

30 april – Picross S Konami Antiques Edition

Picross S Konami Antiques Edition 30 april – Dungeon Claweler

30 april – Dungeon Claweler

Room 12 30 april – Mullet Madjack

30 april – Room 12

Horticular 30 april – Idle Devils – Ultimate Edition

30 april – Mullet Madjack

Locked Room Mystery : Hidden Truths in Everyday Life 30 april – Harvest Cafe

30 april – Horticular

Monster Clown: SIn Eater 30 april – Ultimate Romance Test

30 april – Idle Devils – Ultimate Edition

Lore Ambermaze 30 april – Demon Huntress

30 april – Locked Room Mystery : Hidden Truths in Everyday Life

SCP Extraction Protocol 30 april – Twee of Drie

30 april – Harvest Cafe

Dragon Snack from Ice to Ember 30 april – Your ‘Hidden Side’ Test

30 april – Monster Clown: SIn Eater

Tiny AUto Knights 30 april – So Quirky! Puzzle Escape Game

30 april – Ultimate Romance Test

Survivor Legion 30 april – Hidden Horror Photo Exhibition

30 april – Lore Ambermaze

Aha! More Photo Spot-the-Difference 30 april – Quiz: Don’t Lose to a Kid!

30 april – Demon Huntress

The Shocking World Mysteries 30 april – Dracamar

30 april – SCP Extraction Protocol

Your True Nature Test 30 april – Challenge Together! Elementary School Quiz

30 april – Twee of Drie

Forensic Science Mystery 30 april – Learn with Illustrations! English Prepositions 4-choice Quiz

30 april – Dragon Snack from Ice to Ember

Amazing Lab! Science Experiment Quiz 30 april – Amazing Facts World Culture True or False Quiz

30 april – Your 'Hidden Side' Test

Trick Room Mysteries 30 april – Opaloid Kingdom

30 april – Tiny AUto Knights

Dark Secrets -Mystery Files- 30 april – Geo Brain Boost/ 50 US States Silhouette Quiz

30 april – So Quirky! Puzzle Escape Game

Mei

1 mei – Restaurant Tycoon: My cooking Empire – Complete Edition

Restaurant Tycoon: My cooking Empire – Complete Edition 1 mei – Cooking Tycoons 3in1 Bundle – Upgrade Edition

1 mei – Cooking Tycoons 3in1 Bundle – Upgrade Edition

Constance 1 mei – Buggy Off-road Racing – Power Edition

1 mei – Constance

Plantera 2: Golden Acorn 1 mei – This is Fine: Maximum Cope

1 mei – Buggy Off-road Racing – Power Edition

Minos Trails 1 mei – Who Tells Your Story?

1 mei – Plantera 2: Golden Acorn

Sunshore City 1 mei – Moon Raider – Anniversary Edition

1 mei – This is Fine: Maximum Cope

The End Comes Tomorrow: Gamebook Edition 2 mei – Astra Galaxy X

2 mei – Astra Galaxy X

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.