Neem een kijkje in het Pokémon Center van de EUIC

Dit weekend is het weer zo ver. De jaarlijkse Pokémon European International Championships zijn weer in volle gang. Dit weekend is ExCel London weer het toneel van de beste Pokémon gevechten. Spelers en fans van over de hele wereld verzamelen zich daar dit weekend om te spelen in verschillende toernooien, side-events en andere onderdelen. Zoals signing sessies van Pokémon TCG-tekenaars, maar ook de terugkeer van een fysiek Pokémon Center.

Daan Koopman (Nintendaan) is nu voor ons in Londen en heeft wat foto’s kunnen delen van deze unieke winkel. Ieder jaar is er een speciaal thema met dit jaar een focus op Wooper en Psyduck. Niet alleen zijn er producten te koop van het Pokémon Center, maar ook speciale merchandise uniek voor dit evenement. Zoals magneten, pins met het toernooilogo en kleding met bijvoorbeeld Psyduck.