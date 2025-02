Niantic geeft drie gratis Timed Researche codes weg voor Pokémon Go

Op dit moment is de Pokémon Go Tour Unova in volle gang op twee plekken in de wereld, volgende week zal het evenement ook wereldwijd beschikbaar komen. Om het evenement te vieren heeft Niantic dan ook drie speciale codes gedeeld. Deze codes geven ieder toegang tot een speciale Timed Research. Om de beloningen te krijgen heb moet je tussen nu en de nacht van 2 op 3 maart een specifiek aantal en type Pokémon vangen.

Je moet namelijk voor alle drie de research uitdagingen maar liefst 156 Pokémon uit Unova vangen. Nu lijkt dat op het moment onmogelijk, maar volgende week is het dus de globale versie van de Go Tour waar een focus op Unova ligt. Je zult die dagen dus genoeg Unova Pokémon tegen kunnen komen. Wanneer je ze hebt voltooid krijg je experience en één van de weer Pokémon uit Unova.

Om de codes te gebruiken moet je op deze site inloggen met je account en daar de onderstaande codes invullen. Iedere code geeft dus toegang tot een specifieke research. Wanneer je ze hebt ingevoerd krijg je een melding in de game en kun je aan de slag gaan.