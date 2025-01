Nieuw patent van Nintendo gaat mogelijk weer over de Switch 2

De geruchten over de Switch 2 zijn niet weg te slaan nu het wachten op een aankondiging een kwestie van tijd lijkt. Een nieuw toegewezen patent van Nintendo gooit alleen maar meer olie op het vuur.

Upscaling mogelijkheden

Het patent draait om de mogelijkheden om games te kunnen upscalen. Dit heet ook wel DLSS (deep learning super sampling). Nintendo lijkt graag met andere partijen in gesprek te willen gaan over het kunnen verbeteren van games via deze techniek. Het zou ervoor moeten zorgen dat andere ontwikkelaars makkelijker hun games kunnen uitbrengen op de console van Nintendo. Met name de afgelopen periode bleek dat soms bijna een onmogelijke taak. Of het patent gaat om de huidige Switch of om de opvolger wordt niet duidelijk, maar gezien alle ontwikkelingen rondom een aankondiging lijkt het te gaan om de nieuwe console.

Naast de informatie over DLSS wordt er verder gesproken over het kunnen reduceren van bestandsgroottes. Games op de huidige Switch maken hier al gebruik van. Het lijkt erop alsof Nintendo voor de Switch 2 ook aan het kijken is naar deze optie. De tijd zal ons leren wat er allemaal van terecht gaat komen.

Wat zijn jullie ideeën over de Switch 2? Of waar hopen jullie op?