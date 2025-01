De laatste aanbiedingen zijn aan de Winter Sale toegevoegd

Afgelopen maandag stroomde de laatste golf aan kortingen binnen. Heb jij al gekeken of de games uit jouw wensenlijstje onderdeel zijn geworden van de Winter Sale?

THQ en EA doen ook mee

We spraken er recent al over dat Nintendo heel veel goede aanbiedingen heeft in de Nintendo eShop. Tijdens deze grote Winter Sale lijken er geen taboes meer te zijn rondom Nintendo-games bijvoorbeeld. Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe en nog flink wat anderen zijn flink afgeprijsd. Andere grote uitgevers doen al mee, maar er vielen ons wel twee grote titels op. Zo is EA Sports FC 25 nu met 50 procent korting te downloaden en doet THQ hetzelfde met Epic Mickey: Rebrushed. Met name die laatste game was wel een fijne verrassing.

Screenshot

Zijn er bij jullie eindelijk games uit jullie wensenlijstje in prijs gedaald? Laat ons weten welke jij hebt gescoord met flinke korting. De Winter Sale in de Nintendo eShop duurt nog tot en met 12 januari. Je hebt dus nog even de tijd om door alle aanbiedingen te spitten.