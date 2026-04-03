[Review] Super Mario Bros. Wonder: Switch 2 Edition – uitbreiding is niet zo wonderlijk

Super Mario Bros. Wonder was op de Switch een van de games die je echt moest halen. Het was een erg frisse en leuke 2D-platformer met geweldige stijl, animaties en muziek. Een Switch 2-versie was dan ook een zekerheidje. Helaas is de upgrade het niet helemaal waard. Deze review bespreek ik dan ook vooral de DLC. Hier kun je mijn oorspronkelijke review lezen.

De volledige naam van deze versie is: Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition – Meetup in Bellabel Park (eerlijk: Nintendo wordt beter met namen). In deze versie krijg je naast het basisspel een stuk nieuwe content. In het nieuwe gebied, Bellabel Park, kun je verschillende nieuwe activiteiten bezoeken. Zo heb je multiplayer minigames, keren de Koopalings terug en hebben de Toad’s een reeks uitdagingen voor je.

Te weinig voor de single-player

Met deze uitbreiding krijg je toegang tot zeven nieuwe boss fights. Er zijn namelijk zeven levels met een Koopaling boss fight toegevoegd. Verspreid over de werelden kun je in iedere wereld een kamp van Toad vinden vanaf waar je één van de levels kunt betreden. De levels en boss fights zijn uniek, maar kort. Ik had hier net iets meer van verwacht qua hoeveelheid levels. Zeker aangezien er ook niet echt uitdaging in zit. Zeker niet aangezien ze bomvol zitten met power-ups die helaas beperkt zijn tot de olifant en de nieuwe Flower Pot.

Deze nieuwe power-up voelt voor mij erg overpowered aan, aangezien je steeds twee bloemen naar boven afschiet die als een soort schild werken. Op die manier zul je van boven praktisch niet geraakt kunnen worden. Zelfs voor een game die over het algemeen weinig uitdaging geeft, had ik wat meer verwacht.

Dan heb je nog de Toad Brigade Training Camp waar je zo’n 60 challenges kunt voltooien. Deze zijn enorm breed. Zo moet je een level halen zonder je Star Power te verliezen, in een bepaalde tijd een aantal vijanden verslaan en meer. Ze zijn redelijk divers, maar afgezien van de moeilijksten is er geen uitdaging. Dat is op zich geen probleem, maar de beloningen zijn redelijk zinloos dus waarom zou je het doen?

Minigames zitten goed in elkaar, maar beperkt de mogelijkheden

In mijn preview van de Switch 2 Edition was ik redelijk positief en enthousiast over de multiplayer opties. En hoewel ik nog steeds van mening ben dat de minigames echt wel creatief en leuk zijn, ben ik teleurgesteld. Waar Nintendo normaal alles van multiplayer ook mogelijk maakt om te spelen als single-player is dat hier totaal niet het geval. Er zijn geen opties voor CPU’s dus je moet echt met vrienden lokaal de lokale multiplayer spelen en zelfs online is er geen match macking. Als iemand die het nooit erg vond dat Mario Party geen online had baal ik wel hiervan.

Deze minigames zijn namelijk erg divers qua gameplay en hoewel er zeker wat minder boeiende games tussen zitten, blokkeert de game dus meestal de toegang. Op deze manier denk ik echt: had dit weggelaten uit deze game en werk ze net wat anders uit voor een Mario Party. Zeker aangezien ook hier er weinig reden is om te blijven spelen, want je beloningen voelen redelijk nutteloos aan.

Bellabel park opfleuren

Ik noem nu al twee keer dan er weinig nut is aan je beloningen. Dat heeft te maken met dat je Bellabel Water krijgt door het spelen. Met dit water kun je planten in het park water geven om ze te laten bloeien. Hiermee krijg je verschillende bloemen, emoji’s om te gebruiken en soms een Dual Badge die meestal nutteloos zijn. Je kunt met de bloemen het park wat opleuken, maar een reden? Die is er niet.

Basis blijft geweldig, maar meer verwacht

De basisgame blijft geweldig en ziet er ook geweldig uit op de Switch 2. Helaas voelt de DLC ondermaats voor deze game. Het grootste gedeelte is echt vergrendeld achter multiplayer, dus als je alleen speelt, kun je al veel niet spelen. Dat terwijl de content op zich zeker wel zijn charmes heeft. Ook bij de nieuwe opties voor één speler had ik net wat meer verwacht. De Koopalings en Challenges zitten goed in elkaar, maar geven niet heel veel content. De overige content als betere graphics, Rosalina & Luma en Assist Mode zijn ook weer niet boeiend genoeg om de € 19,99 te vragen.

Toch blijft de game een aanrader, maar voor mij zouden die extra’s de 20 euro niet waard zijn. Zo was ik niet van plan het spel opnieuw door te spelen. Echter. als je de game nog niet eerder hebt gekocht dan mag je wel een puntje bij de onderstaande score optellen.