Nieuwe beelden van de Street Fighter-film gedeeld

Het is alweer even geleden dat we voor het laatst iets van de Street Fighter-film hebben gezien, maar gisteravond heeft Paramount een nieuw clipje van de film gedeeld. In dit clipje zien we een vechtpartij tussen Ryu en Blanka. Blanka wordt in deze scene gespeeld door de welbekende Jason Momoa. De acteur die we onder andere kennen als Aquaman en Lobo uit de Supergirl-film. In het clipje zien we dat Blanka veelvuldig gebruikmaakt van zijn elektrische krachten en dat Ryu een Hadoken op hem afvuurt. Het lijkt er daarmee op dat regisseur Kitao Sakurai zich goed heeft verdiept in het bronmateriaal. Het fragment van de film is hieronder te zien.

Naast deze film heeft Capcom ook nieuwe content aangekondigd voor Street Fighter 6. Zo komt op 3 augustus de nieuwe DLC fighter Yasmine. Hiernaast kunnen spelers tussen 7 en 31 augustus deelnemen in het “Way of the Oni x Way of the Fist” event. Wanneer je inlogt in deze periode wordt je beloond met exclusieve items, zoals karakter kleuren, titels en avatar gear. Bekijk de trailer van het evenement hieronder.