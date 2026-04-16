Street Fighter-film krijgt tweede trailer

Vorig jaar onthulde Paramount tijdens de Game Awards een eerste sneak peak te zien van de Street Fighter-film. In de trailer kregen we al een eerste indruk van de vele actie scenes die de film rijk is. Aangezien we inmiddels al weer een aantal maanden verder zijn vond Paramount het tijd om de tweede trailer te delen. In deze trailer krijgen we nog veel meer te zien van de actie en de vele karakters die de film rijk is. Op basis van de trailer is het meteen duidelijk dat de film erg trouw is aan het bronmateriaal. Ryu, M. Bison, Blanka, Cammy en Akuma passeren allemaal de revue en lijken sprekend op hun game tegenhangers. De actie scenes zien er ook enorm chaotische en over the top uit.

Op basis van de trailer voorspel ik dat dit weer een game-verfilming wordt die bejubeld wordt door Steet Fighter-fans, maar aan alle kanten wordt afgebrand door filmcritici. Het lijkt er namelijk op dat de film niet veel meer wordt dan harde actiescènes en referenties naar de games. Mocht dit anders zijn en de film hier bovenop toevallig ook een uitstekend emotioneel gelaagd verhaal hebben, dan zien we op 16 oktober wanneer de film in de bioscoop verschijnt.

