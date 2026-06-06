Street Fighter 6 – Year 4 onthuld met onder andere Tifa uit Final Fantasy

Hoewel Street Fighter 6 nog maar net hun derde jaar heeft afgerond, is er al bekend wat er het komende jaar op de planning staat. De vechtgame krijgt namelijk weer vier nieuwe personages om aan te schaffen. De eerste heeft zelfs een specifieke datum gekregen, de rest alleen een release periode.

Zo zullen het komende jaar de personages Yasmine, Arjun, Tifa en Bosch het spel verrijken. Jasmine verschijnt al op 3 augustus met de anderen respectievelijk in het najaar 26, begin 27 en voorjaar 27. De opvallendste van deze personages is in elk geval Tifa. Dit bekende en geliefde personage uit Final Fantasy VII zal niet zomaar een crossover zijn. Het team heeft ervoor gezorgd dat ze authentiek blijft. Niet alleen is Materia (magie uit de game) op een unieke manier toegepast, maar er is ook een ander iconisch Final Fantasy-element aan haar toegevoegd. Wat precies, dat wilden de ontwikkelaars nog niet kwijt.