Street Fighter 6 trailer toont de terugkeer van Mech Zangie-F

Capcom heeft een nieuwe trailer gedeeld voor de Street Fighter 6 jaar 3 Fighter Pass update die op 15 oktober verschijnt. Een van de grote toevoegingen aan deze update is de mech-skin voor de vechter Zangief. Deze skin kwam voor het eerst voor in de game Marvel Super Heroes vs. Street Fighter en is sindsdien onderdeel van Street Fighter 4 en 5 als een alternatief kostuum voor Zangief. De grootste trekker van deze update is de toevoeging van C.Viper. Een personage dat oorspronkelijk werd toegevoegd aan Street Fighter 4, maar niet terugkwam voor deel 5. Naast C.Viper worden ook Alex en Ingrid de komende maanden nog toegevoegd als onderdeel van de jaar 3 Fighter Pass. Bekijk de trailer hieronder.

