Capcom Spotlight aangekondigd voor 5 maart

Het is een week vol nieuwtjes en updates! Vanmiddag vindt de Indie World plaats en Capcom kondigt hun digitale event aan voor later deze week. Een nieuwe Capcom Spotlight staat gepland voor 5 maart om 23 uur Nederlandse tijd. Tijdens de 35 minuten durende presentatie worden een aantal aankomende Capcom games onder de loep genomen. Om dit evenement aan te kondigen heeft Campcom een korte video online gezet. Hierin laten ze alvast de games zien die voorbij zullen komen. Verwacht informatie en nieuwe gameplaybeelden van games als Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections, Pragmata, Mega Man Star Force: Legacy Collection en Street Fighter 6. Volgens de website van Capcom is Mega Man: Dual Override, dat volgend jaar verschijnt, een van de andere uitgelichte titels.

Capcom heeft nog geen verdere informatie gedeeld over wat we precies kunnen verwachten. Monster Hunter Stories 3 (check hier onze preview) en Mega Man Star Force verschijnen volgende maand, samen met de Alex-DLC voor Street Fighter 6 (check hier onze review van de hoofdgame). Pragmata volgt in april (hier vind je onze preview) en ergens volgend jaar komt de nieuwe Mega Man-game naar de Switch en Switch 2. Wie weet welke verrassende aankondigingen we in deze spotlight gaan horen! Hier alvast de link naar de livestream.

Ga jij deze Capcom Spotlight kijken? Laat het ons weten in de reacties!