Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de tweede week van januari weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel: Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, maar liefst 4.6 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel: Godsvivors, maar 75 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection – 4.6GB

The Last Light – 4.6GB

Ender Magnolia: Bloom in the Mist – 2.5GB

Backrooms Inside the Escape – 2.0GB

Starlair – 1.2GB

Gravitators – 1.2GB

Shalnor: Silverwind Saga – 536MB

Still Joking: Visual Novel – 291MB

Kiting Cat – 176MB

Gravity Escape – 154MB

Runny Bunny – 119MB

Shadows of Steam – 118MB

Valhalla Mountain – 113MB

Crowd Run – 112MB

Rivenaar’s Grove – 103MB

Godsvivors – 75MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!