Konami deelt Suikoden I&II HD Remaster gameplay in aanloop naar release

Het regent de laatste tijd HD Remasters van bekende en geliefde JRPG’s, en binnenkort is Suikoden I&II HD Remaster aan de beurt. Hoewel deze remaster al redelijk lang in de pijplijn zit, komt de gamecollectie op 6 maart dan eindelijk uit op de Nintendo Switch. In aanloop naar de releasedatum plaagt Konami ons alvast met wat teasers. Zo werd in december alvast de epische opening gedeeld, en nu is er een korte videoclip met gameplay te bekijken. Alvast een lekkermakertje dus. Bekijk de video hieronder:

https://twitter.com/Suikoden/status/1875234612747673977

Deze remaster is een primeur voor Nintendo. Zowel Suikoden 1 als 2 werden oorspronkelijk uitgebracht voor PlayStation, en zijn nooit eerder op een Nintendo-console verschenen. We hebben er even op moeten wachten, zeker nadat de release in 2023 werd uitgesteld. Maar over een paar maanden komt deze HD Remaster dan eindelijk uit. Ga jij ‘m spelen?