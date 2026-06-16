Nieuwe eShop voor Switch en meer toegankelijkheid voor Switch 2 na updates

Nintendo heeft vandaag versie 22.5.0 uitgebracht voor zowel de Switch als de Switch 2. Beide consoles hebben hierdoor nieuwe functies gekregen. Voor de Switch is de grootste verandering de eShop. Voor de Switch 2 zit de verandering in toegankelijkheid van het systeem.

Zo is bij de Switch niet alleen is de indeling veranderd en is die sneller, hij zal nu ook de kleur van je thema overnemen. Verder kun je een pincode instellen voor de eShop en aankopen daarin en video’s in de nieuws-sectie doorspoelen of terugspoelen. Alle exacte details vind je hier.

Voor Switch 2 zijn Nederlands en Russisch toegevoegd als talen die de voorleesfunctie kunnen gebruiken. Deze talen zijn ook toegevoegd om in Gamechat van spraak naar tekst omgezet te worden. De exacte details voor Switch 2 vind je hier.