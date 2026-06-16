Meer muziek van Mario Kart World toegevoegd aan Nintendo Music

Begin deze maand verscheen Mario Kart World op Nintendo music met 130 tracks. Het opvallende hiervan was dat het alleen de nieuwe tracks van de game bevatte. Nu is daar vorige week al verandering in gekomen toen de Free Roam tracks van Super Mario Galaxy 1 & 2 toegevoegd werden. Vandaag is er weer een lading toegevoegd.

Van 148 tracks zijn we naar de 163 tracks gegaan. Zo zijn de tracks van Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 en Super Mario Bros. 3toegevoegd aan de playlist. Alle Free Roam tracks hebben een eigen playlist die je hier kunt beluisteren.

Om de muziek te beluiisteren is er een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Veel luisterplezier!

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