Nieuwe gameplaytrailer Space Adventure Cobra: The Awakening

Afgelopen jaar werd Space Adventure Cobra: The Awakening aangekondigd, een action platformer gebaseerd op de anime serie met dezelfde naam. Uitgever Microids en ontwikkelaar Magic Pockets staan achter de ontwikkeling van de game, waarin spelers een mysterieuze dreiging onderzoeken die het hele universum kan vernietigen. De game staat inmiddels gepland voor release op 26 augustus. Voor iedereen die benieuwd is naar hoe de game speelt heeft Microids een nieuwe gameplaytrailer online gezet. Hierin krijg je even een goed idee van de artstijl en de gameplay. De trailer kun je hieronder bekijken.

Space Adventure Cobra: The Awakening is een platforming game die spelers een nieuwe kans geeft om de eerste 12 episodes van de iconische anime te herleven. Kruip in de huid van de ruimtepiraat Cobra en onderzoek samen met zijn trouwe partner Lady Armaroid een mysterie dat het hele universum in gevaar kan brengen. Gelukkig ben je niet ongewapend, aangezien ook de iconische psychogun niet kan ontbreken! Bezoek verschillende planeten om drie mysterieuze zussen te redden. Deze hebben iets te maken met een mysterieuze schat, waar het gevreesde gilde van ruimtepiraten zijn zinnen op heeft gezet. Gebruik al Cobra’s wapens en gadgets om vijanden te verslaan, levels te ontdekken en obstakels te overwinnen. Want hoeveel charme deze ruimtepiraat ook heeft, hij krijgt niets cadeau!