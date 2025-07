Digital Foundry neemt Donkey Kong Bananza onder de loep

Donkey Kong Bananza is vandaag verschenen, en het nieuws over dit nieuwe 3D avontuur is de laatste tijd al niet aan te slepen. Iedereen wil er wat over zeggen, zo ook Digital Foundry, welke bekend staan om hun technische analyses. Zij hebben Donkey Kong Bananza eens even goed onder de loep genomen om te kijken hoe deze nou eigenlijk draait op de Switch 2. De bevindingen hiervan kun je hieronder in hun video bekijken. Voor het gemak hebben wij alvast de belangrijkste punten op een rijtje gezet:

Het systeem dat bijhoudt wat kapot kan heeft niet volledige physics

Dat betekent dat sommige dingen kunnen blijven zweven als je bijvoorbeeld een steunpillaar weghaalt.

Kijkend naar de capaciteit van de Switch 2 is dat echter wel logisch

Materials en de texture zijn beter dan Super Mario Odyssey

Character models zijn scherp en zijn prachtig geanimeerd

Game heeft last van pop-in als je richting verre scenery beweegt

Schaduwen zijn minimaal gerenderd

Game gebruikt geen DLSS

Insurface aliasing is een dingetje en kleinere details hebben daar last van

Docked resolutie van Donkey Kong Bananza zit tussen de 1080p en 1200p, gebruikt daarbij dynamische resolutie

Undocked is 1080p

Donkey Kong Bananza doelt op 60FPS

Game heeft wat last van frame drops, maar deze zijn niet consistent en alleen aanwezig tijdens specifieke animaties

Sommige grote frame drops (zoals met één specifieke boss fight) brengen de frame rate omlaag naar 30FPS

Vanwege hoe de game gemaakt is dropt de frame rate standaard naar 30 FPS wanneer het de 60 niet kan houden. Dit doet het tijdelijk tot de framerate weer herstelt is.

Surround Sound audio supported

Game is technisch gezien grotendeels een succes, min een aantal kleine punten.

Benieuwd naar hoe wij de game ervaren? Onze eigen Jorden is alvast met een review bezig, zijn eerste bevindingen kun je hier lezen.