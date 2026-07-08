Nieuwe games zijn beschikbaar voor GBA en Game Boy op Nintendo Classics

Nintendo heeft vandaag vier of vijf games toegevoegd aan hun Nintendo Switch Online line-up van Nintendo Classics. Dit aantal hangt af van de regio waar de app van gedownload is. Allereerst komen voor de Game Boy wereldwijd de volgende games uit: Fortified Zone, Wario Land: Super Mario Land 3 en The Sword of Hope.

Voor de Game Boy Advance is het alleen iets complexer. Ieder land krijgt Dr. Mario & Puzzle League als vierde game. Japan krijgt echter ook nog Tomato Adventure. Deze game werd toendertijd ontwikkeld door de ondertussen opgeheven Alphadream. Mocht je die game nu echt willen spelen, dan kan dat gemakkelijk. Je hoeft alleen de Japanse-versie van de Game Boy Advance Nintendo Classics te downloaden. Hiervoor heb je alleen een account nodig waarvan je de regio op Japan hebt gezet. Vervolgens kun je met je eigen account met een abonnement die app gewoon openen en gebruiken.

Voor het spelen van spellen van de Game Boy heb je een Nintendo Switch Online-abonnement nodig, voor die van de Game Boy Advance is een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement vereist.

These four classic games are now available to play!



Game Boy for #NintendoSwitchOnline members:

☑️ Fortified Zone

☑️ Wario Land™: Super Mario Land™ 3

☑️ The Sword of Hope II



Game Boy Advance for Nintendo Switch Online + Expansion members:

☑️ Dr. Mario™ & Puzzle League pic.twitter.com/H2IBGpuTAA — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 8, 2026

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