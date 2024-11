Nieuwe geruchten over onthulling en releasedatum Switch 2

Nintendo heeft nog 124 dagen om hun belofte te volbrengen. Tussen nu en 31 maart 2025 zullen ze een aankondiging doen over de opvolger van de Switch, welke wij de Switch 2 noemen. Hoewel ze al eerder hebben onthuld dat de console backwards compatible moet worden, was dat in elk geval niet de beoogde aankondiging. Nu is er op het Chineze socialmediaplatform, Weibo, een gerucht geplaatst in welke tijdsframe de onthulling en lancering zal plaatsvinden. Natuurlijk moet je hier weer flink wat zout bij doen, maar er is een reden om deze leak te geloven.

De leaker heeft namelijk in de periode van 13 tot en met 18 juni berichten geplaatst op het platform over de inhoud van de Nintendo Direct. Als opfrisser: op 18 juni werd er een Nintendo Direct uitgezonden. Zo noemde hij de Ace Attorney ports, Metroid Prime 4, Mario Party en meer. Dit geeft de leak wat meer credibiliteit.

Het onderstaande bericht zegt dat de aankondiging in januari zal plaatsvinden en de release in maart. Ook zegt die dat iedere regio ongeveer 6,5 miljoen exemplaren moet ontvangen. Voor de originele Switch was dit 2,74 miljoen. Dit komt overeen met de belofte van Nintendo om scalpers tegen te gaan. Verder meldt hij dat sommige onderdelen al honderden duizenden keren gemaakt zijn en de T239 in grote aantallen verscheept worden.

Houdt er dus wel rekening mee dat Nintendo heel onduidelijk is wat ze precies gaan aankondigen dit fiscale jaar. Het kan in principe alleen de codenaam zijn. Of deze leaker gelijk gaat hebben weten we over twee maanden.